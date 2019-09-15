Эдди Альварес: Гэтжи — самый зрелищный боец в UFC
Боец UFC Эдди Альварес считает, что Джастин Гэтжи является самым зрелищным бойцом в организации.
«Вы можете говорить что угодно, но Джастин Гэтжи — самый зрелищный боец в UFC. Надеюсь что вскоре он будет зарабатывать то, чего он достоин», — приводит слова Эдди Альвареса BJPenn.
В главном событии на турнире UFC Fight Night 158 встретились Джастин Гэтжи и экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне.
К исходу стартовой пятиминутки бойцы вступили в жёсткий размен ударами, в котором Джастину удалось потрясти соперника тяжёлым попаданием справа. Гэтжи сразу же бросился на добивание и заставил рефери остановить встречу. Таким образом, Гэтжи завоевал третью победу подряд. Серроне же второй раз кряду проиграл досрочно.
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