Эдди Альварес: Гэтжи — самый зрелищный боец в UFC

Боец UFC Эдди Альварес считает, что Джастин Гэтжи является самым зрелищным бойцом в организации.



«Вы можете говорить что угодно, но Джастин Гэтжи — самый зрелищный боец в UFC. Надеюсь что вскоре он будет зарабатывать то, чего он достоин», — приводит слова Эдди Альвареса BJPenn.



В главном событии на турнире UFC Fight Night 158 встретились Джастин Гэтжи и экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне.



К исходу стартовой пятиминутки бойцы вступили в жёсткий размен ударами, в котором Джастину удалось потрясти соперника тяжёлым попаданием справа. Гэтжи сразу же бросился на добивание и заставил рефери остановить встречу. Таким образом, Гэтжи завоевал третью победу подряд. Серроне же второй раз кряду проиграл досрочно.