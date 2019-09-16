Мейвезер ведёт переговоры в Токио о матче-реванше с Пакьяо
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведёт переговоры с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо об условиях возможного матча-реванша в Японии.
«Мани Мэй, мани Мэй, мани Мэй. Это моя команда в Токио, Япония. TMT Токио. И, конечно же, я, Флойд Мейвезер.
В данный момент я работаю над организацией матча с вывеской «Мейвезер против Пакьяо» прямо здесь, в Токио. Оставайтесь с нами», – сказал Мейвезер на видео в своём «инстаграме».
Видео модно посмотреть в "инстаграме" Мейвезера.
Напомним, Флойд победил Пакьяо в мае 2015 года единогласным решением судей. Бой прошёл в Лас-Вегасе и побил рекорды платной трансляции, принеся обоим бойцам самые большие гонорары в истории бокса.
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