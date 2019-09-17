Катмен Фьюри: это самое ужасное рассечение, которое я когда-либо видел
Хорхе Капетильо, катмен британского боксёра Тайсона Фьюри, который 14 сентября вышел победителем из боя с Отто Уаллином, прокомментировал рассечение, которое его подопечный получил в поединке со шведом.
Капетильо, по его словам, опасался, что бой будет остановлен, так как кровь начала заливать глаза Фьюри.
«Это, вероятно, самое ужасное рассечение из всех, которые я когда-либо видел. Но я знал способности Тайсона, знал о его опыте и о его желании сражаться. Поэтому я знал, что должен всё сделать правильно, чтобы он мог продолжить бой.
Я был удивлён, что доктор не остановил поединок, потому что всё действительно выглядело очень плохо. Слава богу, я справился, и доктор дал нам зелёный свет», — цитирует Капетильо BoxingScene.
Фьюри наложили 47 швов после поединка с Уаллином
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