Ковалёва и Альвареса проверят на допинг до и после боя

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе, российский боксёр Сергей Ковалёв и чемпион мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут тестирование на допинг до и после боя. Поединок Ковалёва и Альвареса пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе.
«Боксёры будут сдавать допинг-тесты по программе VADA (Ассоциации по добровольному тестированию на допинг. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова одного из представителей команды Ковалёва ТАСС.
В 2018 году Альварес был отстранён на полгода после обнаружения в его допинг-пробе кленбутерола. Позднее он доказал, что запрещённые вещества попали в его организм с пищей.
Гонорар Ковалёва и его команды за бой составит $ 12 млн. Часть этой суммы пойдёт промоутерам из Main Event, а часть — представителям компании Top Rank.
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