Сен-Пьер рассказал, как действовал бы в бою с Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадский боец Жорж Сен-Пьер рассказал, какая тактика, по его мнению, принесла бы успех в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
«Я бы много двигался, не боялся проводить тейкдауны и креативил», — сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу The Schmo.
7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз говорил, что следующим соперником его подопечного может стать 38-летний Сен-Пьер, несмотря на то что ранее канадец объявил о завершении карьеры. Также одним из возможных следующих соперников Хабиба считается американский боец Тони Фергюсон.
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