Президент UFC вслед за Нурмагомедовым отдал $ 100 тыс. в фонд Порье

Вчера, 16 сентября, американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 100 тыс. на строительство колодца с питьевой водой в Уганде. Средства на проект собирает благотворительный фонд Порье Good Fight Foundation.
Сегодня, 17 сентября, Порье сообщил, что президент UFC Дэна Уайт пожертвовал в фонд ту же сумму, что и Нурмагомедов.
«Только что поговорили по телефону с Дэной Уайтом — он повторил пожертвование Хабиба в Good Fight Foundation! Я так благодарен вам за любовь и поддержку! Спасибо всем!» — написал Порье в своём «твиттере».
Посмотреть комментарий Порье можно в «Твиттере».
7 сентября Нурмагомедов в поединке с Порье защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, проведя удушающий приём в третьем раунде.
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