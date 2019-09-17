Нурмагомедов: мама всегда говорит: сынок, переводи в партер и сразу заканчивай

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой совет перед боями ему даёт мама.
«Мама раньше не смотрела бои, но сейчас без вариантов. Вся страна, весь мир смотрит, и ей приходится смотреть. Но она так, только моментами. То она уходит, заходит, спрашивает, из другой комнаты говорит: „Как там бой идёт?“ Переживает. Мама — это мама.
Общаюсь с ней каждый день, минимум пару раз в день созваниваюсь. Подготовку особо не обсуждаем. Мама всегда говорит: «Сынок, делай своё. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий, и пускай постучит, чтобы на этом закончилось», — приводит слова Нурмагомедова Первый канал.
Напомним, предыдущий поединок Хабиб провёл 7 сентября, когда досрочно победил Дастина Порье.
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