Алексахин узнал дату дебюта в PFL

Российский боец Николай Алексахин (23-5), который месяц назад подписал контракт с американской лигой PFL, узнал дату своего первого поединка в организации. Алексахин дебютирует в PFL 11 октября в Лас-Вегасе, однако имя соперника ещё неизвестно. Боец уже находится в США, именно здесь пройдёт финальный этап его подготовки.

«Дата моего предстоящего боя – 11 октября. Это будет турнир PFL в Лас-Вегасе. Я первый раз буду драться в Америке. С этим много связано – это акклиматизация, другой часовой пояс, другой климат. Поэтому мы решили приехать в США за месяц до поединка», — сказал боец.

Сейчас Алексахин находится в Майами в зале American Top Team, в котором тренируются ведущие бойцы со всего мира, в том числе бойцы UFC Алексей Олейник, Андрей Орловский и Магомед Магомедкеримов.

«Зал ATT последние три года признавался лучшим в мире, здесь много спарринг-партнёров на мой вес. Будем набирать обороты», — продолжил он.

Российский боец и его менеджер Александр Скаредин уже не раз заявляли, что хотят подписаться в UFC. Однако, по словам Алексахина, PFL – это тоже отличный вариант для продолжения карьеры.

«То, что я дерусь в США, – это уже новый шаг в карьере. Всё постепенно. В PFL очень серьёзные бойцы, здесь система Гран-при. Это серьёзный вызов для меня, и я хочу проверить себя. В моём дивизионе очень много серьёзных ребят. Нельзя недооценивать ни одного из них. Очень хороший боец Магомед Магомедкеримов. Сейчас у него есть шанс выиграть второй Гран-при. Но я бы не стал выделять никого, мне без разницы, с кем драться. Посмотрим. Сейчас моя ключевая задача — выиграть предстоящий бой», — закончил Алексахин.

Напомним, что Алексахин в начале 2018 года подписал контракт с менеджерской командой «Рать», после чего перешёл из лиги Fight Night Global в организацию RCC, где выиграл три поединка с иностранными соперниками и добрался до 45-й строчки мирового рейтинга полусредневесов.