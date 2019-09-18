Килер опроверг информацию о бое с Макгрегором

Ирландский боксёр Люк Килер опроверг информацию о том, что он 14 декабря в Дублине встретится с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Скорее Макгрегор отправится в тюрьму, чем встретится со мной. Но никогда не говори «никогда». Мы вели переговоры, но мы с командой приняли решение сосредоточиться на бое за звание чемпиона мира.



По правде говоря, я не думаю, что Макгрегор будет драться в ближайшее время. Я завоюю титул чемпиона мира, а Конор, возможно, разберётся со своими проблемами. Если оба этих фактора совпадут, то шансы на бой станут выше. Сейчас я полностью сосредоточен на достижении своих целей», — приводит слова Люка Килера Irish Boxing.

Позавчера, 16 сентября, Макгрегор написал в своём «твиттере» короткое сообщение: «Дублин, 14 декабря». Ирландец ничего к этому не добавил, однако предполагается, что именно тогда он может вернуться в октагон или на ринг.