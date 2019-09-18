Бакши и Гаджимагомедов гарантировали России первые медали ЧМ по боксу

Сегодня, 18 сентября, на чемпионате мира в Екатеринбурге проходят четвертьфиналы. Во время дневной сессии на ринг вышли три российских боксёра.



Начались соревнования неудачно для российской сборной: 19-летний дебютант чемпионатов мира Илья Попов (до 63 кг) единогласным решением судей проиграл чемпиону мира 2017 года кубинцу Энди Крусу Гомесу.



Глеб Бакши в упорном поединке раздельным решением судей (3-2) победил чемпиона мира — 2015 и победителя Олимпийских игр — 2016 кубинца Арлена Лопеса, гарантировав себе минимум бронзовую медаль турнира в Екатеринбурге. В полуфинале Бакши в пятницу встретится с бразильцем Эбертом да Консейсао Соузой.



Муслим Гаджимагомедов уверенно провёл свой четвертьфинальный бой и единогласным решением судей победил англичанина Чивона Кларка. Гаджимагомедов, как и Бакши, гарантировал себе минимум бронзу чемпионата мира. В полуфинале Гаджимагомедов в пятницу встретится с болгарином Радославом Панталеевым, который в четвертьфинале единогласным решением взял верх над чемпионом мира 2017 года кубинцем Эрисладни Савоном.