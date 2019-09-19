Нурмагомедов: не буду заставлять сына становиться профессиональным спортсменом
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается заставлять сына профессионально заниматься спортом.
«Сына в зал ещё не водил. Его время ещё придёт. Он будет тренироваться, мужчина должен быть сильным и крепким не только мозгами, но и телом. По профессиональной деятельности я не могу ничего сказать. Я знаю, как тяжело через это проходить. Насколько это ответственный шаг. Если он захочет — я его поддержу. Но заставлять его я не собираюсь.
Армейскую жизнь сыну предстоит пройти. Дисциплина должна быть всегда и везде. Но я бы сделал ему уклон на изучение языков, истории. Армейская жизнь в плане спорта? Если захочет — я ему предоставлю, но уклон будет на учёбу», — рассказал Нурмагомедов в интервью Первому каналу.
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