Нганну хочет получить бой с Миочичем до конца 2019 года

Боец UFC Франсис Нганну заявил, что хотел бы получить титульный бой против чемпиона организации в тяжёлом весе Стипе Миочича в нынешнем году. Ранее Нганну и Миочич уже встречались в октагоне.



«Я очень жду этого поединка. После моего последнего боя президент UFC Дэна Уайт сказал мне, что нам нужно дождаться реванша Стипе Миочича и Даниэля Кормье, прежде чем получить титульный шанс. Я готов. Полностью готов к бою с Миочичем.



Я планирую взять этот реванш. Второй бой пройдёт по иному сценарию. Я надеюсь, что получу бой с Миочичем ещё в 2019 году, это было бы здорово», — приводит слова Франсиса Нганну BJPenn.



Первый бой Франсиса Нганну и Стипе Миочича прошёл на турнире UFC 220. Миочич победил в том поединке решением судей.



