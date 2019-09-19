Нганну хочет получить бой с Миочичем до конца 2019 года
Боец UFC Франсис Нганну заявил, что хотел бы получить титульный бой против чемпиона организации в тяжёлом весе Стипе Миочича в нынешнем году. Ранее Нганну и Миочич уже встречались в октагоне.
«Я очень жду этого поединка. После моего последнего боя президент UFC Дэна Уайт сказал мне, что нам нужно дождаться реванша Стипе Миочича и Даниэля Кормье, прежде чем получить титульный шанс. Я готов. Полностью готов к бою с Миочичем.
Я планирую взять этот реванш. Второй бой пройдёт по иному сценарию. Я надеюсь, что получу бой с Миочичем ещё в 2019 году, это было бы здорово», — приводит слова Франсиса Нганну BJPenn.
Первый бой Франсиса Нганну и Стипе Миочича прошёл на турнире UFC 220. Миочич победил в том поединке решением судей.
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