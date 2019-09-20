Прямой эфир полуфиналов ЧМ по боксу—2019 в Екатеринбурге — с 15:00

Сегодня, 20 сентября, на чемпионате мира по боксу—2019 в Екатеринбурге пройдут полуфинальные бои. Начало состязаний — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.

Посмотреть трансляцию можно будет на «Чемпионате».

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин—2019.

Полуфинальные пары в соответствующих весовых категориях выглядят так:



До 52 кг

Билал Беннама (Франция) — Шахобиддин Зоиров (Узбекистан)

Сакен Бибосынов (Казахстан) — Амит Пангал (Индия)



До 57 кг

Ласаро Альварес (Куба) — Питер Макгрейл (Англия)

Цэндбаатар Эрдэнэбат (Монголия) — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)



До 63 кг

Энди Круз (Куба) — Маниш Каушик (Индия)

Оганес Бачков (Армения) — Кейшон Дэвис (США)



До 69 кг

Андрей Замковой (Россия) — Аблайхан Жусупов (Казахстан)

Бобо Усмон Ботуров (Узбекистан) — Пэт Маккормак (Англия)



До 75 кг

Глеб Бакши (Россия) — Эберт да Консейсао (Бразилия)

Турсунбай Кулахмет (Казахстан) — Эмир Феликс Марсьяль (Филиппины)



До 81 кг

Хулио ла Крус (Куба) — Бекзад Нурдаулетов (Казахстан)

Бенджамин Уиттакер (Англия) — Дилшодбек Рузметов (Узбекистан)



До 91 кг

Радослав Пантелеев (Болгария) — Муслим Гаджимагомедов (Россия)

Василий Левит (Казахстан) — Хулио Кастильо (Эквадор)



Свыше 91 кг

Камшыбек Конкабаев (Казахстан) — Юстис Хуни (Австралия)

Фрейзер Кларк (Англия) — Баходир Жалолов (Узбекистан).