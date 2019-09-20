Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат мира по боксу 2019. Онлайн полуфиналов
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Прямой эфир полуфиналов ЧМ по боксу—2019 в Екатеринбурге — с 15:00

Прямой эфир полуфиналов ЧМ по боксу—2019 в Екатеринбурге — с 15:00
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Сегодня, 20 сентября, на чемпионате мира по боксу—2019 в Екатеринбурге пройдут полуфинальные бои. Начало состязаний — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.

Посмотреть трансляцию можно будет на «Чемпионате».

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин—2019.

Полуфинальные пары в соответствующих весовых категориях выглядят так:

До 52 кг
Билал Беннама (Франция) — Шахобиддин Зоиров (Узбекистан)
Сакен Бибосынов (Казахстан) — Амит Пангал (Индия)

До 57 кг
Ласаро Альварес (Куба) — Питер Макгрейл (Англия)
Цэндбаатар Эрдэнэбат (Монголия) — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)

До 63 кг
Энди Круз (Куба) — Маниш Каушик (Индия)
Оганес Бачков (Армения) — Кейшон Дэвис (США)

До 69 кг
Андрей Замковой (Россия) — Аблайхан Жусупов (Казахстан)
Бобо Усмон Ботуров (Узбекистан) — Пэт Маккормак (Англия)

До 75 кг
Глеб Бакши (Россия) — Эберт да Консейсао (Бразилия)
Турсунбай Кулахмет (Казахстан) — Эмир Феликс Марсьяль (Филиппины)

До 81 кг
Хулио ла Крус (Куба) — Бекзад Нурдаулетов (Казахстан)
Бенджамин Уиттакер (Англия) — Дилшодбек Рузметов (Узбекистан)

До 91 кг
Радослав Пантелеев (Болгария) — Муслим Гаджимагомедов (Россия)
Василий Левит (Казахстан) — Хулио Кастильо (Эквадор)

Свыше 91 кг
Камшыбек Конкабаев (Казахстан) — Юстис Хуни (Австралия)
Фрейзер Кларк (Англия) — Баходир Жалолов (Узбекистан).

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент