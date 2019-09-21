Руис хочет завоевать звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.
«Мне не хватает всего одного чемпионского пояса до звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Это моя цель, но я не хочу быть в тени Энтони Джошуа. Мне нужно победить его ещё раз, потому что многие считают, что я победил благодаря лаки-панчу. Они думают, что я проиграю, но мы одержим победу.
Я думаю об объединении титулов, но сначала мне нужно провести бой с Джошуа. Я сосредоточен на этом поединке. После победы я могу встретиться с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером. Мы с Уайлдером выступаем в одной команде, так что, думаю, сможем договориться без особых проблем», — приводит слова Энди Руиса Sky Sports.
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