Руис хочет завоевать звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.



«Мне не хватает всего одного чемпионского пояса до звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Это моя цель, но я не хочу быть в тени Энтони Джошуа. Мне нужно победить его ещё раз, потому что многие считают, что я победил благодаря лаки-панчу. Они думают, что я проиграю, но мы одержим победу.



Я думаю об объединении титулов, но сначала мне нужно провести бой с Джошуа. Я сосредоточен на этом поединке. После победы я могу встретиться с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером. Мы с Уайлдером выступаем в одной команде, так что, думаю, сможем договориться без особых проблем», — приводит слова Энди Руиса Sky Sports.