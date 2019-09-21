Замковой: отдохну и начну готовиться к квалификационному турниру Олимпиады

Чемпион мира по боксу капитан сборной России Андрей Замковой прокомментировал завоевание золотой медали на первенстве мира, отметив, что в скором времени он начнёт подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр.
«Эмоции зашкаливают, хотя пока не осознал содеянного, потому что пока не отошёл от боя. Безумно рад! Чемпионат мира и Олимпийские игры — совершенно разные турниры. Сейчас оставался последний и главный бой, настраивался на финал по максимуму. Был уверен в своих силах. Сейчас немного отдохну и начну готовиться к квалификационному турниру Олимпийских игр», — приводит слова Замкового Российская федерация бокса.
Личный тренер бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года Геннадий Рыжиков похвалил Замкового за выступление на турнире в Екатеринбурге.
«У Маккормака в первом раунде выпала капа, и он немного дрогнул. Хотя британец был крепким соперником, у него сетка была немного проще. Но Андрей уверенно вёл бой, выигрывал. Горжусь Андреем, он молодец», — сказал специалист.
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