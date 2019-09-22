Стивенс предложил провести Родригесу повторный поединок

Ранним утром 22 сентября мск в Мехико скандалом завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 159. Главный бой вечера был прерван через 15 секунд после начала, когда Яир Родригес непреднамеренно ткнул пальцем в глаз Джереми Стивенсу. После консультаций с медиками и попытками Стивенса прийти в себя рефери поединка всё же принял решение остановить встречу и признать её несостоявшейся. Зал в Мехико встретил решение недовольным гулом и свистом.
Стивенс после боя обратился к Родригесу и предложил ему провести ещё одну встречу.
«Яир, ты думаешь, что я симулирую, но ты мне ткнул пальцем в глаз. Давай вернёмся в октагон через четыре или пять недель, или даже через две, мне всё равно. Я буду готов», — приводит слова Стивенса MMA Fighting.
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