Стивенс предложил провести Родригесу повторный поединок

Ранним утром 22 сентября мск в Мехико скандалом завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 159. Главный бой вечера был прерван через 15 секунд после начала, когда Яир Родригес непреднамеренно ткнул пальцем в глаз Джереми Стивенсу. После консультаций с медиками и попытками Стивенса прийти в себя рефери поединка всё же принял решение остановить встречу и признать её несостоявшейся. Зал в Мехико встретил решение недовольным гулом и свистом.

Стивенс после боя обратился к Родригесу и предложил ему провести ещё одну встречу.

«Яир, ты думаешь, что я симулирую, но ты мне ткнул пальцем в глаз. Давай вернёмся в октагон через четыре или пять недель, или даже через две, мне всё равно. Я буду готов», — приводит слова Стивенса MMA Fighting.