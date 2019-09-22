Глава FNG считает, что Хабиб встретится с Конором осенью 2020 года в Москве

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Хабиб Нурмагомедов может провести реванш с Конором Макгрегором в Москве в начале осени 2020 года.
«Когда-то никто не верил, что он будет драться с Конором. Потом говорили, что в ближайшие годы турнир UFC не пройдёт в арабских странах… Всё возможно. И Хабиб один из тех людей, которые говорят, и после этого что-то происходит. Я верю, что на его реванш с Макгрегором соберутся полные «Лужники» — а это 80 тыс. человек.
Такой поединок должен пройти в тёплое время года. То есть не раньше апреля-мая 2020 года. А в мае Рамадан. Значит, это апрель — до 22-го числа. В это время в Москве уже достаточно тепло, поэтому всё реально. Или, например, начало осени. Что ещё более реально.
Может ли у Хабиба быть ещё один бой до реванша с Конором? Думаю, да. Скорее всего, наш боец подерётся с Тони Фергюсоном, а большая история в «Лужниках» будет его 30-м поединком и пройдёт в начале осени в российской столице», — приводят слова Камила Гаджиева «Известия».
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