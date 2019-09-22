Волков: был чемпионом М-1, был чемпионом Bellator. Остался один пояс в копилку

Боец UFC Александр Волков рассказал о предстоящем поединке с Джуниором дос Сантосом, отметив, что поражение от Деррика Льюиса никак не повлияет на его выступление.
«Сильно на меня поражение не повлияло, только разве что в сторону ещё больших упорных тренировок, работы над ошибками. У меня действительно есть в карьере поражения, и часто они были достаточно обидные. Но из каждого такого случая я выносил урок, делал работу над ошибками и с новыми силами шёл завоёвывать то, что мне необходимо.
Как вы знаете, я был чемпионом М-1, был чемпионом Bellator, и теперь мне остался один пояс в копилку, чтобы оставить большой след в истории. Я мотивирован, и никакие поражения, которые были до этого, на следующий поединок не повлияют», — цитирует Волкова пресс-служба М-1 Global.
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