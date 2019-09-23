Боец Волков предположил, что следующий бой Нурмагомедов проведёт в России

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, объяснил, почему считает высокой вероятность проведения боя Хабиба Нурмагомедова в России.

«Возможно ли проведение следующего боя Хабиба в России? Я думаю, что это реально! Смотрю, какими темпами развивается UFC в России, и есть уже все предпосылки, что такой турнир возможен. Тот же турнир в Абу-Даби проходил примерно в том же часовом поясе, а результаты по продаже платных трансляций были очень удачными.

Поэтому, думаю, следующий шаг для Хабиба — это именно бой в России. Не знаю планов UFC на следующий турнир в России, когда он будет, — это всё зависит от результатов ноябрьского турнира, но, насколько мне известно, билетов осталось совсем мало, если остались вообще», — цитирует Волкова пресс-служба M-1 Global.

Следующим соперником Волкова станет бразилец Джуниор дос Сантос. Бойцы сразятся 9 ноября в Москве на турнире UFC Fight Night 163.