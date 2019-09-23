Порье захотел заменить Нурмагомедова, если Хабиб откажется биться с Фергюсоном
Американский боец Тони Фергюсон потребовал у президента UFC Дэны Уайта организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым 14 декабря, когда в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 245.
Дастин Порье, уступивший Нурмагомедову в поединке 7 сентября, отреагировал на заявление Фергюсона, сказав, что готов с ним сразиться, если Нурмагомедов по каким-либо причинам сделать этого не сможет.
«Если он не сможет — смогу я», — прокомментировал Порье твит Фергюсона.
Бой Нурмагомедова и Фергюсона пытались организовать несколько раз, но по различным причинам проведение поединка срывалось.
Порье, который провёл 32 боя в смешанных единоборствах, одержал в них 25 побед, а Нурмагомедов, на счету которого 28 поединков, остаётся непобеждённым бойцом.
Бывший чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова непобеждённым бойцом
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