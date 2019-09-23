Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Отец Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России

Отец Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России
Бокс/ММА / ММА 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, попал в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо, сообщает официальный сайт проекта.

Нурмагомедов-старший посетил чемпионат мира по боксу, который в минувшую субботу, 21 сентября, завершился в Екатеринбурге. Там ему и вручили сертификат.

«ЧМ подходит к завершению, приглашения и награды не обошли и меня. Спасибо Екатеринбургу!» — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».

56-летний Нурмагомедов подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе сына Хабиба, непобеждённого бойца смешанных единоборств, на счету которого 28 побед в 28 поединках.

Бывший чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова непобеждённым бойцом
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент