Отец Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России
Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, попал в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо, сообщает официальный сайт проекта.
Нурмагомедов-старший посетил чемпионат мира по боксу, который в минувшую субботу, 21 сентября, завершился в Екатеринбурге. Там ему и вручили сертификат.
«ЧМ подходит к завершению, приглашения и награды не обошли и меня. Спасибо Екатеринбургу!» — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».
56-летний Нурмагомедов подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе сына Хабиба, непобеждённого бойца смешанных единоборств, на счету которого 28 побед в 28 поединках.
Бывший чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова непобеждённым бойцом
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