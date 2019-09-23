RT случайно назвал Нуньес трансгендером. Аманда ответила, что у неё нет пениса

Российский международный телеканал RT попал в неприятную историю. На его странице в «Твиттере» была опубликована фотография чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес, сопровождённая следующим текстом: «атлеты-трансгендеры уничтожают женский спорт».
Через некоторое время твит был удалён, а RT принёс Нуньес извинения.
«Наша команда из отдела видео по ошибке использовало фото в видеоматериале, который не имел ничего общего с вами. Мы приносим искренние извинения. RT с большим уважением относится к вашим достижениям и вашему наследию в спорте», — говорилось в заявлении.
Впрочем, у Нуньес от инцидента всё же остался неприятный осадок, что выразилось в резком сообщении на странице в «Твиттере».
«Что за чёрт? Будь у меня пенис, мне бы не пришлось пройти через столько проблем, чтобы получить с Ниной Ансарофф ребёнка», — написала бразильянка.
Аманда Нуньес — открытая лесбиянка и находится в отношениях с другим бойцом UFC — Ниной Ансарофф.
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