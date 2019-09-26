Миочич вряд ли проведёт реванш с Кормье в 2019 году

Джим Уолтер, агент действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича, заявил, что его клиент вряд ли вернётся в октагон в 2019 году, чтобы провести реванш с Даниэлем Кормье.



«Стипе Миочич получил серьёзную травму сетчатки глаза во время поединка с Кормье из-за тычков в глаза от Даниэля на турнире UFC 241. Сейчас здоровье и безопасность нашего клиента — главный приоритет. Он выйдет в октагон, когда полностью восстановится, чтобы участвовать в седьмом титульном поединке подряд», — приводит слова Джима Уолтера ESPN.



В первом поединке Миочича и Кормье, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.