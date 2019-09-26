Миочич вряд ли проведёт реванш с Кормье в 2019 году

Джим Уолтер, агент действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича, заявил, что его клиент вряд ли вернётся в октагон в 2019 году, чтобы провести реванш с Даниэлем Кормье.
«Стипе Миочич получил серьёзную травму сетчатки глаза во время поединка с Кормье из-за тычков в глаза от Даниэля на турнире UFC 241. Сейчас здоровье и безопасность нашего клиента — главный приоритет. Он выйдет в октагон, когда полностью восстановится, чтобы участвовать в седьмом титульном поединке подряд», — приводит слова Джима Уолтера ESPN.
В первом поединке Миочича и Кормье, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.
- 26 сентября 2019
-
18:23
-
17:23
-
16:23
-
15:25
-
14:17
-
14:03
-
13:16
-
13:02
-
12:38
-
12:00
-
11:28
-
11:12
-
10:47
-
10:03
-
09:09
-
00:53
- 25 сентября 2019
-
22:53
-
20:55
-
19:15
-
19:05
-
18:12
-
17:37
-
16:31
-
15:28
-
14:24
-
13:22
-
12:13
-
11:16
-
10:19
-
09:39
-
09:12
-
00:46
-
00:34
- 24 сентября 2019
-
23:33
-
22:48