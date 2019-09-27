Тайсон: надрал бы задницу Мейвезеру в уличной драке

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал, кто, по его мнению, вышел бы победителем из его гипотетического поединка с Флойдом Мейвезером-младшим, на счету которого ни одного поражения в профессиональном боксе.
«Считаю, я надрал бы ему задницу в уличной драке», — приводит слова Тайсона Complex.
Вместе с тем Майк признал, что Мейвезер, скорее всего, победил бы его, если бы боксёры выступали в одной весовой категории.
«Если бы я выступал в его весе, он, вероятно, победил бы меня. У него очень хорошая техника. Он очень хорош в том, чем занимается», — добавил он.
На счету Тайсона, выступавшего в тяжёлой весовой категории, 58 боёв в профессиональном боксе. В них он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, а ещё два поединка признаны несостоявшимися.
Мейвезер выиграл все 50 боёв, в которых принимал участие.
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