Бивол заявил о желании сразиться с Ковалёвым

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол назвал боксёров, с которыми ему было бы интересно встретиться в ринге. Следующим соперником Бивола станет боксёр из Доминиканской Республики Ленин Кастильо (20-2-1, 15 КО), обладатель пояса WBO Latino в полутяжёлом весе, поединок с которым состоится 12 октября.
Бивола попросили назвать трёх самых интересных для него соперников.
«Конечно, это три других чемпиона в нашем весе (Сергей Ковалёв — WBO, Артур Бетербиев — IBF, Александр Гвоздик — WBC. — Прим. «Чемпионата»). Можно добавить сюда и нынешнюю звезду мирового бокса Сауля Альвареса. Это тоже очень интересный соперник, который поднимается в наш весовой дивизион», — приводят слова Бивола «Известия».
Ранним утром 6 октября состоится бой Головкин — Деревянченко. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 3 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — 129 руб. С 4 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по ссылке.
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