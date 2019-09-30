Бивол заявил о желании сразиться с Ковалёвым

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол назвал боксёров, с которыми ему было бы интересно встретиться в ринге. Следующим соперником Бивола станет боксёр из Доминиканской Республики Ленин Кастильо (20-2-1, 15 КО), обладатель пояса WBO Latino в полутяжёлом весе, поединок с которым состоится 12 октября.

Бивола попросили назвать трёх самых интересных для него соперников.

«Конечно, это три других чемпиона в нашем весе (Сергей Ковалёв — WBO, Артур Бетербиев — IBF, Александр Гвоздик — WBC. — Прим. «Чемпионата»). Можно добавить сюда и нынешнюю звезду мирового бокса Сауля Альвареса. Это тоже очень интересный соперник, который поднимается в наш весовой дивизион», — приводят слова Бивола «Известия».

Бивол объяснил, чем силён его следующий соперник Ленин Кастильо

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