Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бивол объяснил, чем силён его следующий соперник Ленин Кастильо

Бивол объяснил, чем силён его следующий соперник Ленин Кастильо
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Вчера, 26 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол вернётся на ринг 12 октября. Соперником Бивола станет боксёр из Доминиканской Республики Ленин Кастильо (20-2-1, 15 КО), обладатель пояса WBO Latino в полутяжёлом весе.

Бивол рассказал, в чём, по его мнению, Кастильо особенно силён.

«Кастильо — сильный и сложный соперник: у него высокая скорость, он хорошо работает в контратаке и отлично чувствует дистанцию. Он показал конкурентный бой с Маркусом Брауном в августе прошлого года», — цитирует Бивола РБК-Спорт.

Российский боксёр добавил, что готов к бою и старается не думать о поражении.

«Благодаря правильной атмосфере, тренеру и профессиональным спарринг-партнёрам тренировки проходят плодотворно и в штатном режиме. Я избегаю негативных мыслей, несмотря на то что во время тренировок может идти всё не так гладко, как хотелось бы. Ошибки, конечно, случаются. Но важно в нужный момент взять себя в руки и настроить на беспроигрышный бой», — сказал Дмитрий.

Бивол проведёт бой с Кастильо 12 октября
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент