Сборная России успешно стартовала на первенстве мира по тайскому боксу

Сборная России по муайтай успешно стартовала на стартовавшем в Турции первенстве мира. Напомним, турнир проходит в Анталии и продлится до 5 октября. В первый соревновательный день сборная понесла всего одну потерю.
«За исключением некоторых организационных накладок, первенство мира в Турции стартовало успешно. Сборная России также хорошо начала турнир, практически без потерь. Из 23 человек выбыл только один спортсмен. Первый день всегда трудный, так как нужно подышать и привыкнуть к новой обстановке, но мы провели его удачно.
Конечно, в правилах разных возрастных групп есть различия и особенности. Возрастная категория 10-11 лет пока не утверждена Министерством спорта для участия спортсменов сборной России. В возрасте 12-13 лет запрещены удары локтями и коленями в голову, а с 14 лет разрешены все удары. Также есть различия по времени. В 12-13 лет раунд длится одну минуту, в 14-15 — полторы и две минуты — в 16-17 лет", — рассказал начальник сборной России Юрий Дюрдь.
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