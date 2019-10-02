Тренер сборной России по муай-тай: детей отвлекают пляж, бассейн и обилие еды

Старший тренер сборной России по муай-тай Александр Джинисян рассказал об особенностях подготовки юных спортсменов и стартовавшем в Турции первенстве мира. Напомним, турнир в Анталии проходит с 29 сентября по 5 октября.

«Подготовка всей сборной России шла под руководством индивидуальных тренеров в каждом регионе. Под моим руководством готовились Пермский край и Свердловская область. Мы сначала провели силовой сбор, а затем перед выездом в Турцию сделали корректировку и три недели тренировались в зале на базе моего клуба „Тайпинг“. Результаты должны быть хорошие, и первый день оправдал ожидания. Все наши спортсмены прошли дальше.

Подготовка юных спортсменов имеет свои особенности. Взрослый спортсмен понимает, куда он приехал. Его ничего не отвлекает во время соревновательного процесса. Детей же отвлекают пляж, бассейн, изобилие еды во «всё включено», поэтому помимо тренерской деятельности приходится следить и за ними. Сегодня утром у некоторых ребят уже были перевесы, потому что кто-то скушал тортик, кто-то попробовал что-то ещё. Приходится проводить дополнительную работу. Также дети эмоционально больше переживают и перегорают, так как для многих из них это первый выезд за границу. Приходится кого-то придержать, кого-то похвалить, а кого-то отвлечь историей не про тайский бокс", — цитирует Джинисяна пресс-служба ФТБР.