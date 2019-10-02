В Улан-Удэ прошла церемония открытия женского чемпионата мира по боксу

В среду, 2 октября, в Улан-Удэ прошла торжественная церемония открытия одиннадцатого чемпионата мира по боксу среди женщин. Соревновательная часть турнира начнётся в четверг.



«Уважаемая семья AIBA! Я рад приветствовать вас в прекрасном городе Улан-Удэ. Я хочу поблагодарить Федерацию бокса России и региональное руководство за проделанную огромную работы. Мы рассчитываем на блестящий турнир. В последние несколько лет во всем мире стремительно развивается женский бокс, появилось много звезд, и я уверен, что на этом чемпионате мира зажгутся новые звезды. Теперь с пятью олимпийскими категориями все страны уделяют больше внимания женскому боксу



В эти трудные времена для нашей организации мы должны сосредоточиться на нашей главной ценности — спортсменах. И предоставить лучшие возможности для их развития. Уверен, что на этом турнире все спортсменки покажут весь свой потенциал. Мы ожидаем увлекательный чемпионат мира с отличными и зрелищными боями. Желаю всем насладиться соревнованиями. Бокс объединяет. Я официально объявляю женский чемпионат мира 2019 года открытым», — приводит слова исполняющего обязанности президента АИБА Мохамеда Мустасана пресс-служба Федерации бокса России.