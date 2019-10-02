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Амосов: у Фергюсона проблемы с головой

Амосов: у Фергюсона проблемы с головой
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец Bellator Ярослав Амосов поделился ожиданиями от потенциального поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона Тони Фергюсона. Предполагается, что Фергюсон может стать следующим соперником Нурмагомедова.

«Фергюсон или Хабиб? Хабиб. Фергюсон может удивить. Он может проигрывать весь бой и удивить в конце. Смотрел его бои, в первом раунде его били, он падает, но потом набирает обороты, хорошо дышит и перетягивает одеяло на себя.

Когда я увидел, что он падает в нокдаун и делает кувырок вперёд — я понял, что у него проблемы с головой. Я никогда не видел подобного. Я не знаю, как можно о таком подумать, вспомнить во время боя», — рассказал Ярослав Амосов в интервью на YouTube-канале ОТДУШИВДУШУ.

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