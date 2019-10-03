Киргизский боксёр умер от травм, полученных в драке

Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу Болот Атакулов скончался в реанимации областного клинического центра охраны здоровья шахтёров в городе Ленинск-Кузнецкий, куда поступил с тяжёлыми травмами.
«Пациент в тяжелейшем состоянии поступил с черепно-мозговыми травмами в реанимацию 20 сентября, где ему оказывалось всё необходимое лечение, но травма головного мозга была несовместима с жизнью, после чего он скончался сегодня, 2 октября», – цитирует представителя экстренных служб медицинской помощи Ленинска-Кузнецкого «Р-Спорт».
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который во время распития спиртного стал очевидцем ссоры между мужчиной и девушкой. Он решил заступиться за нее, вывел оппонента на улицу и спровоцировал драку, в ходе которой сбил потерпевшего с ног и несколько раз ударил его головой об асфальт. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
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