«Он точно не булочка». Головкин и хоккеист Панарин обменялись подарками

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обменялись сувенирами в преддверии боя казахстанского боксёра с Сергеем Деревянченко с Украины. Головкин подарил Панарину боксёрские перчатки, а взамен получил свитер и клюшку. Совместную фотографию боксёр выложил в своём «инстаграме».

«Он вам точно не булочка. Желаю удачного сезона в новой команде!» — подписал фото Головкин.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Геннадий «GGG» Головкин – Сергей «Техник» Деревянченко. Бой за пояс чемпиона мира эксклюзивно на территории РФ покажет только «Чемпионат». Трансляция в hd-качестве, в записи и без спойлеров. Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший. Специальные условия до 5 октября — 129 руб. за все бои вечера. С 6 октября стоимость составит 169 руб. Для покупки самого зрелищного боя осени перейдите по ссылке.

Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Головкин — Деревянченко.