Бывшему тренеру Кличко разбили лицо на взвешивании двух боксёрш

Бой абсолютной чемпионки мира в среднем весе Клариссы Шилдс и Ибаны Хабазин был отменён. Девушки должны были встретиться сегодня, 5 октября, на ринге в городе Клинт (штат Мичиган). Бой отменили из-за того, что неизвестный напал на тренера Хабазин — Джеймса Али Башира.
Во время процедуры взвешивания американский тренер вступил в перепалку с кем-то из представителей команды соперницы. В итоге 68-летнему американцу разбили лицо. У тренера диагностировали перелом лицевой кости, сообщает BoxingScene.
Полицейским удалось быстро задержать подозреваемого, но пока его имя и мотивы поступка не называются.
Джеймс Али Башир раньше тренировал бывшего чемпиона мира, украинца Владимира Кличко. Он был также тренером абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.
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