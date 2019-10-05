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Бывшему тренеру Кличко разбили лицо на взвешивании двух боксёрш

Бывшему тренеру Кличко разбили лицо на взвешивании двух боксёрш
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой абсолютной чемпионки мира в среднем весе Клариссы Шилдс и Ибаны Хабазин был отменён. Девушки должны были встретиться сегодня, 5 октября, на ринге в городе Клинт (штат Мичиган). Бой отменили из-за того, что неизвестный напал на тренера Хабазин — Джеймса Али Башира.

Во время процедуры взвешивания американский тренер вступил в перепалку с кем-то из представителей команды соперницы. В итоге 68-летнему американцу разбили лицо. У тренера диагностировали перелом лицевой кости, сообщает BoxingScene.

Полицейским удалось быстро задержать подозреваемого, но пока его имя и мотивы поступка не называются.

Джеймс Али Башир раньше тренировал бывшего чемпиона мира, украинца Владимира Кличко. Он был также тренером абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

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