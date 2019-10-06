Тренер Головкина остался недоволен выступлением Геннадия в бою с Деревянченко

Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона IBFв лёгком весе Геннадия Головкина остался недоволен выступлением своего подопечного в титульном поединке с Сергеем Деревянченко.



«Мне понравилось, как действовал Геннадий под прессингом со стороны Деревянченко, но я остался недоволен его общим выступлением. Это было совершенно не то, над чем мы работали», — приводит слова Джонатана Бэнкса Ring.



Головкин одержал победу над Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.



Запись боя Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.