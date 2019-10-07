Дынник и Пальцева вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ

Россиянки Екатерина Дынник и Екатерина Пальцева вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.



Дынник без особых проблем единогласным решением судей победила австралийку Джессику Мессину и вышла в четвертьфинал турнира в весовой категории до 64 кг. На следующей стадии россиянка встретится с Нилуфар Бобойоровой из Таджикистана. Этот бой состоится 10 октября во время дневной сессии.



Пальцева раздельным решением судей (4-1) победила американку Брианну Локуа и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Улан-Удэ в весовой категории до 48 кг. На следующей стадии Пальцева встретится с представительницей Марокко Рабаб Чеддар. Этот бой состоится 10 октября во время вечерней сессии.