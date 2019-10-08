Фьюри устроил потасовку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе, британский боксёр Тайсон Фьюри устроил потасовку с рестлером Брауном Строумэном. Инцидент произошёл на шоу WWE Monday Night Raw.



Ранее бойцы повздорили во время рестлинг-шоу SmackDown в Лос-Анджелесе (США) 4 октября. Фьюри сидел в первых рядах на шоу, организуемом WWE, и у него возник конфликт со Строуменом. Во время боя Строумэн раскидал соперников и подошёл к Фьюри, показав тому кулаки. После этого один из соперников Строумэна атаковал его. Закончилось всё тем, что Строумэн ударил обидчика о стол, за котором сидел Фьюри.



Организаторы WWE пригласили Фьюри на шоу 7 октября, где Фьюри и Троумэн устроили дуэль взглядов. Во время диалога Фьюри толкнул оппонента, из-за чего началась потасовка, которую пытались остановить охранники и другие рестлеры.

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте WWE.