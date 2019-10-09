Эдгар: UFC не хочет давать мне бой с Макгрегором, они боятся, что он проиграет

Боец UFC Фрэнки Эдгар выразил мнение, что UFC не хочет давать ему бой с Конором Макгрегором из-за страха того, что ирландец проиграет этот поединок.
«Я говорил с Макгрегором, сказал, что хочу драться с ним. Кроме того, я говорил с UFC по поводу поединка с ним. Но я не думаю, что они хотят такого боя. Думаю, UFC не хочет, чтобы Макгрегор проиграл. Может быть, они не уверены, что они смогут выгодно продать такой бой. Я не знаю, в чём дело. Но в первую очередь наш поединок зависит от самого Конора. Если он захочет, то это случится. Ему достаточно позвонить», — приводит слова Фрэнки Эдгара ESPN.
В последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон в октябре 2019 года, проиграв удушающим приёмом в титульном поединке с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
- 9 октября 2019
-
22:40
-
20:56
-
19:45
-
18:27
-
17:31
-
16:50
-
16:21
-
15:18
-
14:24
-
14:05
-
13:32
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:34
-
12:09
-
11:01
-
10:36
-
09:54
-
08:56
- 8 октября 2019
-
23:53
-
22:58
-
21:57
-
20:42
-
19:33
-
18:36
-
17:41
-
16:34
-
16:20
-
15:53
-
14:31
-
14:08
-
13:50
-
13:12
-
12:30