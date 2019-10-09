Эдгар: UFC не хочет давать мне бой с Макгрегором, они боятся, что он проиграет

Боец UFC Фрэнки Эдгар выразил мнение, что UFC не хочет давать ему бой с Конором Макгрегором из-за страха того, что ирландец проиграет этот поединок.



«Я говорил с Макгрегором, сказал, что хочу драться с ним. Кроме того, я говорил с UFC по поводу поединка с ним. Но я не думаю, что они хотят такого боя. Думаю, UFC не хочет, чтобы Макгрегор проиграл. Может быть, они не уверены, что они смогут выгодно продать такой бой. Я не знаю, в чём дело. Но в первую очередь наш поединок зависит от самого Конора. Если он захочет, то это случится. Ему достаточно позвонить», — приводит слова Фрэнки Эдгара ESPN.



В последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон в октябре 2019 года, проиграв удушающим приёмом в титульном поединке с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.