Хирн: Джошуа готов провести бой с Усиком

Промоутер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и экс абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн уверен, что его клиенты могут провести очный поединок.



«Джошуа был очень рад, когда мы подписали контракт с Усиком, он был рад увидеть его в супертяжёлом весе. Он часто смотрел выступления Александра в любительском боксе, он никогда не боялся боя с кем-либо, так что Джошуа готов провести бой с Александром.



Усик — обязательный претендент на титул, но он должен продолжать побеждать, чтобы показать, что он готов драться в новой для себя весовой категории», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.



Александр Усик дебютирует в супертяжёлом весе 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его соперником должен был стать Тайрон Спонг, однако Спонг оказался в центре допингового скандала. Тайрона в этом бою заменит американец Чазз Уизерспун.