Менеджер Нурмагомедова: Хабиб забрал душу Конора

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз поделился мыслями об экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре. По словам функционера, после поражения от Нурмагомедова ирландец никогда не будет прежним.

«Думаю, что Конор лучше всех умеет привлекать внимание. Но вместе с тем вы можете его больше никогда не увидеть в октагоне. Надеюсь, он будет драться. У меня есть много ребят, которые надерут ему зад. Это сделают Джастин Гэтжи, Фрэнки Эдгар, Ислам Махачев. Многие из топ-15 надерут ему зад. Мы понимаем, что у этого типа нет души. Хабиб забрал его душу. С ним покончено. У него нет яиц, мы знаем, что он сдастся. Как бы то ни было, пусть дерётся или просто уходит», — приводит слова Абдельазиза BJPenn.