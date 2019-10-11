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Гвоздик — Усику: Саня, делай как умеешь

Гвоздик — Усику: Саня, делай как умеешь
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик пожелал удачи бывшему напарнику по сборной Украины Александру Усику в бою с Чеззом Уизерспуном. По словам Гвоздика, он не сможет присутствовать на поединке лично, но обязательно посмотрит встречу.

«В связи с тренировочным процессом не могу приехать и лично поддержать, но буду смотреть и болеть за моего друга. Саня удачи! Делай, как умеешь!», — написал Гвоздик.

Соответствующую запись можно увидеть на странице Александра Гвоздика в социальной сети «Инстаграм».

Бой Александр Усик — Чезз Уизерспун пройдёт ранним утром 13 октября мск в Чикаго (штат Иллинойс, США). Это будет дебютное выступление Усика в супертяжёлом весе. Что касается Гвоздика, то он ранним утром 19 октября мск проведёт объединительный бой с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым.

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