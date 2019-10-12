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Строумэн — Фьюри: в WWE мы не носим перчаток

Строумэн — Фьюри: в WWE мы не носим перчаток
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Рестлер Браун Строумэн прокомментировал предстоящий поединок с Тайсоном Фьюри.

«Тайсон Фьюри прислушался к моему предупреждению. Теперь ты в моём мире. В WWE мы не носим перчаток. Когда я уложу тебя на настил своими руками, мир вспомнит, что Браун Строумэн — монстр среди людей», — приводит слова Строумэна BBC Sport.

Напомним, 31 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных боях турнира бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри померится силами с рестлером Броном Строумэном, а бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе Кейн Веласкес померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром.

Фьюри впервые в карьере выступит в рестлинге.

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