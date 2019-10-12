Строумэн — Фьюри: в WWE мы не носим перчаток

Рестлер Браун Строумэн прокомментировал предстоящий поединок с Тайсоном Фьюри.



«Тайсон Фьюри прислушался к моему предупреждению. Теперь ты в моём мире. В WWE мы не носим перчаток. Когда я уложу тебя на настил своими руками, мир вспомнит, что Браун Строумэн — монстр среди людей», — приводит слова Строумэна BBC Sport.



Напомним, 31 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных боях турнира бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри померится силами с рестлером Броном Строумэном, а бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе Кейн Веласкес померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром.



Фьюри впервые в карьере выступит в рестлинге.