Строумэн — Фьюри: в WWE мы не носим перчаток
Рестлер Браун Строумэн прокомментировал предстоящий поединок с Тайсоном Фьюри.
«Тайсон Фьюри прислушался к моему предупреждению. Теперь ты в моём мире. В WWE мы не носим перчаток. Когда я уложу тебя на настил своими руками, мир вспомнит, что Браун Строумэн — монстр среди людей», — приводит слова Строумэна BBC Sport.
Напомним, 31 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных боях турнира бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри померится силами с рестлером Броном Строумэном, а бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе Кейн Веласкес померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром.
Фьюри впервые в карьере выступит в рестлинге.
- 12 октября 2019
-
14:44
-
13:36
-
12:21
-
12:03
-
10:33
-
09:40
-
02:55
-
00:50
- 11 октября 2019
-
23:39
-
22:54
-
22:31
-
21:24
-
20:20
-
19:44
-
18:52
-
18:03
-
17:19
-
16:03
-
15:24
-
14:28
-
13:46
-
12:50
-
11:44
-
10:20
-
10:03
-
09:01
-
00:57
- 10 октября 2019
-
23:19
-
22:34
-
21:33
-
20:59
-
19:32
-
18:43
-
17:57
-
16:36
Партнерский контент