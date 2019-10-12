Протест на исход боя Ахмедова и Барриоса удовлетворён, WBA назначила реванш

Российский боксер Батыр Ахмедов и чемпион WBA Regular в первом полусреднем весе и американец Марио Барриос должны провести матч-реванш по решению Всемирной боксёрской ассоциации, сообщает пресс-служба организации. Решение было принято WBA после протеста промоутерской компании «Мир бокса» и оценки боя независимыми судьями.
Напомним, первый поединок закончился победой Барриоса со счётом 116-111, 115-111 и 114-112, однако подавляющее большинство не согласилось с таким исходом. На кону поединка стоял вакантный титул WBA, бой проходил 28 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе.
У представителей боксеров есть тридцать дней на согласование условий проведения матча-реванша.
«Батыр был очень расстроен, когда его мечта стать чемпионом мира не материализовалась из-за несправедливого решения судей. Нам было очень важно добиться, чтобы Батыр получил возможность доказать, что он достоин звания чемпиона мира. С нетерпением ждем этого боя и надеемся, что в этот раз справедливость восторжествует», — цитирует РБК менеджера боксёра Вадима Корнилова.
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