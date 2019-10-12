Фьюри пообещал нокаутировать Строумэна на рестлинг-турнире

Бывший чемпион мира по боксу в суперяжёлом весе Тайсон Фьюри прокомментировал будущий дебют в профессиональном рестлинге.
«Буду рад подраться с настоящим монстром среди мужчин. Но я, будучи непобедимым чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, никого не боюсь. Я выиграл 0 профессиональных боёв. Когда отправлюсь в Саудовскую Аравию, чтобы сразиться с Брауном Строумэном, я всё равно останусь непобедимым, поскольку отправлю его в нокаут», — приводит слова Тайсона Фьюри Metro.
Напомним, 31 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных боях турнира бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри померится силами с рестлером Броном Строумэном, а бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе Кейн Веласкес померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром.
Фьюри впервые в карьере выступит в рестлинге.
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