Менеджер Гвоздика: родись Александр в США, он был бы самой большой звездой бокса

Менеджер чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александра Гвоздика Эгис Климас считает, что украинец не стал звездой мирового масштаба лишь потому, что он родился на Украине, а не в США или Мексике.

«Чего не хватает Гвоздику, чтобы стать звездой в США? Его вина в том, что он родился на Украине, а не в США или Мексике. Если бы он родился в США или Мексике, он был бы самой большой звездой бокса. Возьмите того же Хильберто Рамиреса. Он мексиканец и посмотрите, что он вытворяет. Он продаёт целые арены. Куда бы он ни пошёл, все его знают.

Что касается боя Бетербиев — Гвоздик, то Артур выйдет на ринг скованным и будет искать удар, как бы нокаутировать Сашу. Саше надо будет от этого уходить, взять хорошую защиту и перетанцевать. Тем более у Сани есть, чем ударить. Как-то уверен, что Гвоздик победит», — рассказал Климас в интервью, размещённом на канале VideoBoxing в YouTube.