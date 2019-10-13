Усик — Зеленскому: служу народу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) с успешным дебютом в супертяжёлом весе. Напомним, ранним утром 13 октября мск Усик досрочно справился с Чеззом Уизерспуном.

«Владимир Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое. Мы боксировали в мини-Украине, очень много людей поддерживали. Служу народу Украины. Владимир Александрович, спасибо большое, хорошего вам дня. Мы будем продолжать дальше. На следующей неделе Александр Гвоздик будет защищать титул и отстаивать честь страны», — сказал Усик в телефонном разговоре с президентом Украины.

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