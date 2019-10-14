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Бойцу ММА отрубило палец комбайном

Бойцу ММА отрубило палец комбайном
Бокс/ММА / ММА 0

Хорватский боец ММА Зоран Дод получил ужасную травму, работая на ферме: правую руку затянуло в комбайн во время уборки кукурузы. Из-за несчастного случая боец лишился половины мизинца.

Отмечается, вместо того чтобы отправиться в больницу, боец перевязал палец и завершил работу по уборке кукурузы. И лишь после этого он обратился в медицинское учреждение. В госпитале Доду наложили швы, но пришить палец обратно уже было невозможно.

Боец не планирует из-за этого отменять следующий бой.

«Даже не думал о переносе боя. Я привык к гораздо большей боли в ММА, чем сейчас, когда уборочная машина отрубила мне палец», — приводит слова Дода The Sun.

19 октября Дод будет драться с австрийцем Тарханом Ибрагимовым. Поединок состоится в Сербии.

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