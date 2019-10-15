Сен-Пьер рассказал, в каком случае согласится на бой с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер не закрывает дверь для возобновления карьеры и ещё одного поединка в UFC. По словам канадца, он не исключает противостояния с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Если этот бой придёт, то все знают, где меня найти. Мы уже пытались сделать этот бой, но тогда это не сработало. Всё зависит от обстоятельств. Если условия контракта будут подходящими, скажу «да»», — приводит слова Сен-Пьера MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов не раз заявлял о желании провести встречу с Сен-Пьером. Минувший бой россиянина состоялся в сентября 2019 года, на турнире в Абу-Даби он досрочно победил Дастина Порье. Что касается Сен-Пьера, то он минувшую схватку провёл в ноябре 2017 года и победил Майкла Биспинга.