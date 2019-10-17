Отец Нурмагомедова — об избиении Мирзаева: кому-то хочется, чтобы это был Хабиб

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал историю с избиением бойца MMA Расула Мирзаева.

Ранее в Сети появилось видео избиения Мирзаева, на которого в 2016 году напали в его квартире в Москве. Возникли предположения, что Мирзаева избили за неуважение к Хабибу.

«Само видео пока не видел. Но посмотрю. Поражает другое. Очень много бойцов, у которых Хабиб учился. Фёдор, Шлеменко, Харитонов и другие. У Хабиба с ними хорошие отношения. 10 лет он занимается своей карьерой. В том числе с Расулом Мирзаевым. Они дрались на одних турнирах, они с одного района. Сейчас оба выступают. Один — в России, другой — в UFC. Но если кто-то когда-то тренировался в зале с Хабибом и с ним сфотографировались, при чем тут Хабиб?

Может, кому-то хочется, чтобы это был Хабиб. Для нас такие вещи неприемлемы. Есть клетка — будь мужчиной там. Как можно оправдывать вещи, которые делаются очень жестоким образом? Мы не сторонники этого, мы приверженцы Ислама. Такое не красит никого. Это нужно выбросить из жизни. За пределами клетки люди должны жить в мире. Осуждаю ли я людей, которые избили Мирзаева? Да. И не только их, но и тех, кто считает, что это было правильно», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.