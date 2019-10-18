Бетербиев: Сен-Пьер не завершил карьеру
Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев не считает, что его друг, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер действительно завершил карьеру.
«Сен-Пьер помогал мне, когда я ещё не знал английского. Он не завершил карьеру. Я так не думаю. Он тренируется каждый день, это не совсем похоже на завершение карьеры. Моё завершение карьеры? Остановлюсь тогда, когда завоюю четыре титула, я не думаю о возрасте, чувствую себя нормально», — рассказал Бетербиев в интервью, размещённом на YouTube-канале Top Rank.
Напомним, ранее Жорж Сен-Пьер не раз заявлял, что рассмотрит возможность возобновления карьеры ради поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Последний также заинтересован в этой встрече.
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