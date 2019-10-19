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Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC

Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над Александром Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе.

В начале поединка небольшого преимущества добился Бетербиев, за которым с небольшим перевесом остались первые два раунда. Последующие два отрезка прошли в равной борьбе. Боксёры обменивались острыми уколами.

Решающим в поединке стал 10-й раунд, в котором Бетербиеву удалось несколько раз попасть акцентированными ударами, отправив Гвоздика сначала в один нокдаун, а затем во второй. Вскоре после этого Бетербиеву удалось нанести решающий удар и оформить победу и чемпионские пояса по двум версиям в полутяжёлом весе.

Для Гвоздика это поражение стало первым в карьере.

В соглавном бою вечера Кудратилло Абдукахоров победил Луиса Коллацо единогласным решением судей.

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